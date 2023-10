Da domani a domenica alla scoperta dei dolci della tradizione mantovana

MANTOVA – La seconda edizione di Sbrisolona&Co., il Festival dedicato alla Sbrisolona e ai dolci tipici italiani, va in scena da domani a domenica in centro città. Il Festival sarà un vero e proprio viaggio gastronomico alla scoperta della secolare tradizione dolciaria di Mantova, dalla Sbrisolona all’Anello di Monaco, passando per la Torta Elvezia, la Torta delle rose, la Torta greca e senza dimenticare la Torta sabbiosa, in un vero e proprio tour della dolcezza. Protagonista indiscussa sarà certamente la Sbrisolona, nomen omen, un vero culto della pasticceria italiana che prende il nome dalla sua caratteristica consistenza “sbriciolosa” tale da renderlo un dolce semplice ma squisito al tempo stesso, apprezzato da grandi e piccini. Gli amanti della morbidezza e della sofficità, invece, non possono che amare l’Anello di Monaco, altra colonna portante della pasticceria mantovana, dove un ripieno di mandorle e nocciole tostate conferisce un gusto deciso alla spumosità di un impasto lievitato, chiudendo con la delicatezza di una spessa glassa zuccherina. L’origine della profumatissima Torta delle rose affonda le sue radici nel lontano 1490, quando in occasione delle nozze del signore di Mantova Francesco II Gonzaga, i pasticceri di corte realizzarono questo dolce per omaggiare la giovane sposa Isabella d’Este, con una creazione che ricordasse un bouquet floreale: si narra che la torta fu talmente apprezzata dagli invitati al banchetto, da entrare di diritto nel repertorio dei dolci della città. La Torta greca, a base di mandorle, a discapito del nome che si deve al pasticcere ebreo giunto da Salonicco che la introdusse in città, è un altro grande classico della cultura dei dolci di questo territorio, così come la Torta Elvezia, meraviglia composta da tre strati, importata alla fine del ‘700 dai pasticceri svizzeri Putscher, trasferitisi a Mantova dal Cantone tedesco. La pasticceria mantovana è talmente ricca ed articolata da poter accontentare anche tutti coloro intolleranti al glutine grazie alla Torta sabbiosa che, anche se priva di glutine, non manca

certo di gusto: non a caso è detta anche “Torta del 3”, per la grammatura dei vari ingredienti impiegati per prepararla.