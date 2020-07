Un quartetto di flauti a Palazzo Te

MANTOVA Mantva Flute Quartet si esibirà domenica 26 luglio alle ore 21,15 presso il Cortile d’onore di Palazzo Te, evento promosso dal Comune di Mantova. L’appuntamento “Federico Fellini & Nino Rota” è dedicato al centesimo anniversario della nascita del regista e proporrà selezione di brani su musiche di Nino Rota tratti dai più memorabili Film di Fellini. Il bellissimo Cortile d’onore farà da cornice a trascrizioni strumentali, tratte da Amarcord, Il Casanova, Il Bidone, I Clowns, La dolce Vita, Otto e mezzo e La Strada con uno sfondo di immagini e le scenografiche ballerine dell’Associazione Sam Studio Arte Movimento. I quattro flautisti mantovani sono: Luca Truffelli (Flauto in DO), Carlotta Savazzi (Flauto in DO), Paola Lucchi (Flauto in SOL), Sonia Gandolfi (Flauto in DO Basso). Durante la rappresentazione saranno rispettate tutte le norme anti Covid-19. Ingresso 5 euro a sostegno delle spese organizzative con prenotazione obbligatoria. L’evento è curato dall’Associazione Mantva4Arti. Info 349-4306841; info@mantva4arti.it