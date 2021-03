Archetipo, dall’archeologia al teatro il passo e’ breve

Partendo dal tema archeologico, infatti, si è arrivati a individuare 820 siti del settore, dotati di schede tecniche e inventario dei reperti più significativi, formulati proprio per rendere più interessanti a livello turistico tali luoghi. Allo stesso obiettivo mirano le applicazioni di realtà aumentata e virtuale e le rappresentazioni artistiche: tutti gli elementi, collegati, realizzano una esperienza immersiva che porti ad una approfondita conoscenza del territorio, offrendo pacchetti turistici su misura per i visitatori, prenotabili sul sito archetipotour.it E proprio pochi giorni fa si è svolto, al Parco Archeologico del Forcello, il primo appuntamento che abbia combinato la cultura storica con quella teatrale: partendo dall’ispirazione del mondo etrusco Teatro Magro e i suoi artisti hanno sviluppato una idea creativa nella quale protagonista è diventata l’interazione, in grado di cogliere l’essenza di un territorio. Lo spettacolo è stato, per ovvi motivi sanitari, aperto a un minimo gruppo di partecipanti, ma sarà possibile rivedere tutte le performance su https://www.facebook.com/ archetipotourteam Per ciascuna delle prossime tappe in programma, è stata studiata una specifica rappresentazione artistica, iniziando da temi differenti: il medioevo il 27 marzo a San Benedetto, la preistoria a Revere il 10 di aprile e la Seconda Guerra Mondiale presso Felonica, il 17 aprile. Ciascuna fase è completata da visite e passeggiate, per conoscere in modo approfondito i vari aspetti di ogni zona. Altro fattore in primo piano nel progetto è, infatti, la sostenibilità, sia in merito all’intermodalità degli spostamenti sia in fatto di attenzione e supporto economico per le tante attività che vanno a comporre le aree del percorso.I partner dell’iniziativa, che vede capofila Sap società archeologica, oltre a Teatro Magro sono: tour operator Sherpa viaggi di Pegognaga, Zero Beat, cooperativa sociale Ai Confini, azienda agricola Campa Po, impresa di comunicazione Sigla e la società Bepart, che si occupa di realtà aumentata. L’iniziativa ha il sostegno del Consorzio Oltrepò Mantovano e dei Comuni di Bagnolo San Vito, Pegognaga, San Benedetto Po, Quistello, Ostiglia, Revere e Sermide e Felonica. Ilperf