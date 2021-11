Suzzara, proseguono gli appuntamenti della rassegna letteraria “due parole”

SUZZARA Continuano a Suzzara gli appuntamenti della rassegna di incontri con gli autori “Due Parole”. Domani, alle 18, l’insegnante ed esperta in processi formativi Matilde Motta presenterà il suo “Minimalia”, una raccolta di storie sulle relazioni tra il mondo animale e quello umano, ponendo l’attenzione sui valori della leggerezza e del rispetto. Un vero e proprio romanzo nel segno del benessere e della positività per l’autrice, originaria di Suzzara, che all’incontro dialogherà con Gabriella Bigi. Il 4 dicembre sarà invece la volta del giornalista Fabrizio Binacchi con “Luoghi Comuni. Il potere della parola. Errori, bellezze, stranezze del linguaggio giornalistico italiano”, un’opera intuitiva, sagace e simpatica, che sarà raccontata, oltre che dall’autore, anche dal giornalista Vanni Buttasi e dalla libraia Laura Panizza. Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo piazzalunga.libri@comune.suzzara.mn.it. (f.b.)