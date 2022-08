Bozzolo, selezionati tutti i partecipanti per la gara canora ‘Canta Bozzolo’

BOZZOLO La macchina organizzativa della manifestazione canora amatoriale “Canta Bozzolo”, giunta alla settima edizione e organizzata dall’associazione Amici del Cuore guidata da Nicola Scognamiglio, ha acceso i motori e i cantanti per la serata di sabato 27 agosto in piazza Europa a partire dalle ore 21.15 sono già stati tutti selezionati grazie alla collaborazione di alcune scuole di canto di Mantova e delle province limitrofe. Quest’anno il parterre dei concorrenti si preannuncia molto agguerrito, con cantanti vincitori di premi in concorsi nazionali ed al festival di Locarno in Svizzera. Nutrita sarà anche la rappresentativa bozzolese, con voci nuove e di grande talento. Ci saranno alcune novità e sorprese che renderanno la serata particolarmente interessante dal punto di vista artistico che faranno da cornice, all’ospite della serata che sarà la cantante Manuela Villa, figlia del celebre cantante Claudio, scomparso 35 anni fa. Anche quest’anno la serata sarà ripresa dall’emittente televisiva Cremona 1 e sarà presentata da Armando Madella affiancato da una figura femminile. Il presidente di giuria, quest’anno sarà la cantante Simona Ferrari di Asola affiancata da musicisti e giornalisti nel campo dello spettacolo e degli eventi. Grazie alla collaborazione con Fabio Negri il Canta Bozzolo si sta delineando come un appuntamento importante nel panorama canoro della provincia. La manifestazione patrocinata dal comune di Bozzolo rientra negli eventi di promozione del progetto “Laboratorio di vita indipendente” che l’associazione Amici del Cuore di Bozzolo ha in atto con il sostegno di Regione Lombardia e del Ministero delle politiche sociali.

Paolo Zordan