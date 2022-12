Basket Serie A2 maschile – La Staff si butta via: Ferrara la spunta 88-81

FERRARA Nulla da fare per la Staff. Ancora una volta controlla la gara per buona parte del match, ma nel finale crolla: vince Forlì 88-81, capace nell’ultimo quarto di completare la rimonta. Un’altra sconfitta che si poteva evitare. Mantova è stata avanti per larghi tratti fino al terzo quarto. Finisce 88-81 con un quarto quarto da 26-14 per i locali. Mercoledì alle 20.45 è in programma l’ultima gara del 2022 alla Grana Padano Arena contro Forlì.

TASSI GROUP FERRARA-STAFF MANTOVA 88-81 (23-25, 17-23, 22-19, 26-14)

TASSI GROUP FERRARA Cleaves 28 (8/10, 3/4), Pianegonda 14 (3/3, 2/3), Campani 10 (4/6, 0/4), Smith 7 (2/6, 1/1), Bellan 7 (2/3, 1/2), Tassone 7 (3/3, 0/2), Bertetti 6 (1/3, 1/1), Amici 6 (3/5, 0/2), Mihajlo Jerkovic 3 (0/2, 1/3), Cazzanti ne, Cavicchi ne, Valente ne. All.: Leka.

STAFF MANTOVA Miles 18 (5/10, 2/5), Veronesi 15 (1/2, 3/5), Ross 13 (4/6, 1/4), Cortese 13 (2/4, 3/7), Thioune 8 (3/5, 0/0), Palermo 5 (0/1, 1/2), Criconia 5 (1/2, 1/1), Calzavara 2 (1/4, 0/1), Janelidze 2 (1/4, 0/1), Vukobrat ne, Morgillo ne, Lo ne. All.: Valli.

ARBITRI Ursi, Cappello, Marzo.

NOTE Tassi Group Ferrara: tiri liberi: 9/14. Rimbalzi: 29 7 + 22 (Smith 9). Assist: 20 (Smith 4). Staff Mantova: tiri liberi 12/16. Rimbalzi: 35 13 + 22 (Thioune 8). Assist: 16 (Miles 7).