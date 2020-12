Castiglione, sabato si parla di videogiochi al corso online sui ‘Linguaggi del Contemporaneo’ dalla Biblioteca comunale Palazzo Pastore

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Si terrà domani, dalle 15 alle 18, dalla Biblioteca comunale Palazzo Pastore di via Ascoli 31, il terzo appuntamento dedicato ai videogiochi del corso gratuito online per docenti dedicato ai “Linguaggi del Contemporaneo”. Il corso, a cura di Matteo Gaspari, è una delle innumerevoli proposte di formazione di Hamelin associazione culturale che da diversi anni si occupa di promozione alla lettura. Le iscrizioni sono raccolte al numero 335-752621. Hamelin è un’associazione che si occupa di promozione della lettura. Lavora con bambine, bambini e adolescenti, e con gli adulti che si occupano di loro: insegnanti, bibliotecarie, educatori e libraie. Hamelin è nata a Bologna nel 1996 da un gruppo di pedagogisti ed esperte di letteratura per l’infanzia, fumetto e illustrazione, a partire da un principio che ancora oggi li guida: leggere è un atto fondamentale per trovare il senso di sé e del mondo.

Paolo Zordan