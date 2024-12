Con Segni Santa Lucia e il suo asinello per le vie del centro

MANTOVA – Un grande successo la prima giornata di eventi “Aspettando Santa Lucia” – realizzata da Segni d’infanzia con Comune di Mantova e Confcommercio Mantova – che ha animato il centro storico della città con una serie di attività e performance artistiche capaci di incantare grandi e piccini. Il cuore pulsante della manifestazione è stata la parata attraverso le vie di Mantova centro, da Via Roma a Corso Umberto I, da Via Orefici alle piazze del centro storico; questo spettacolo itinerante ha catturato l’attenzione di tutti con l’Asinello gigante (e alato), creato da Alessandro Lucci, in arte Omozero, durante sua residenza artistica sotto i portici delle Pescherie di Giulio Romano, una trampoliera ed i clown di Guida Galattica per Clown. Giovedì 12 dicembre tutti i desideri ieri imbucati saranno raccolti e consegnati a Santa Lucia. L’appuntamento è quindi per giovedì 12 dicembre davanti al Monumento a Virgilio in piazza Virgiliana con partenza alle 17.00 per la passeggiata. La partecipazione è libera e gratuita.