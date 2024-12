Guasto alla centrale termica: stop lezioni e chiusura per la scuola media di Bagnolo

BAGNOLO – Un grave problema alla centrale termica della scuola media di Bagnolo San Vito ha reso necessaria la chiusura dell’istituto da lunedì 9 a giovedì 12 dicembre. La decisione, presa per garantire la sicurezza dei 157 alunni, segue le normative che impediscono l’apertura delle scuole senza riscaldamento.

Il vicesindaco Irene Bocchi ha spiegato: «Abbiamo valutato l’ipotesi di trasferire temporaneamente i ragazzi nelle aule della scuola elementare, ma non era fattibile. Il piano di sicurezza non prevede la presenza di un numero così elevato di studenti». Il guasto alla caldaia, rilevato durante un controllo di routine dai tecnici, già intervenuti per problemi all’impianto della palestra, richiede una completa sostituzione.

«Lunedì la ditta responsabile, la Siram, provvederà a ritirare il nuovo impianto a Reggio Emilia per installarlo nei giorni successivi», ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Pietro Ferrazzi. La spesa, fortunatamente, sarà interamente a carico dell’azienda di manutenzione, grazie al contratto sottoscritto. Il ritorno in classe è previsto per venerdì 13 dicembre, salvo imprevisti. Martedì, invece, anche la scuola primaria e dell’infanzia resteranno chiuse per interventi Enel alla rete elettrica, che coinvolgeranno temporaneamente anche via Roma e via Cavour.