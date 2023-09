Esce per Decca il nuovo cd Mozart for Two del duo pianistico Schiavo-Marchegiani

), in questo nuovo album – registrato nella

), in questo nuovo album – registrato nella

Mozart for Two

Mozart for Two

nello scrigno della letteratura per pianoforte a quattro mani. Con l’uscita del secondo volume di

nello scrigno della letteratura per pianoforte a quattro mani. Con l’uscita del secondo volume di

In apertura dell’album è la

Sonata in Fa maggiore KV 497

, del 1786, pubblicata con il titolo significativo di

Grande Sonata a quattro mani su un clavicembalo o pianoforte

. Dello stesso periodo sono anche l’

Andante e cinque variazioni in Sol maggiore KV 501

e la

Sonata in Sol maggiore KV 357

in due movimenti, Allegro e Andante, qui presentata nel recente completamento di Robert D. Levin pubblicato nel 2005. L’album comprende anche due brani da cui si leva una maggiore intensità drammatica, le

Fantasie KV 594

e

KV 608