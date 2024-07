Estate al Parco Giardino Sigurtà tra fiori fantastici aspettando gli appuntamenti di agosto

VALEGGIO Trascorrere una giornata estiva al Parco Giardino Sigurtà può essere davvero rigenerante grazie ai verdissimi tappeti erbosi che si perdono a vista d’occhio, alle zone ombreggiate create dagli alberi secolari (l’origine del Parco risale al 1407), alle favolose fioriture e alle attività proposte.

I 60 ettari del Parco – Giardino accolgono anche un Labirinto, fra i 3 più incantevoli al mondo, 30.000 piante di bosso sempreverde, 18 laghetti, la Fattoria, la Grande Quercia, e tantissimi punti da ammirare e vivere in bicicletta, a piedi, in golf-cart o a bordo del trenino panoramico (fino al 29/09 è attivo anche il servizio shuttle con visita guidata).

LE NINFEE, REGINE DEI LAGHETTI

Celebrate dai pittori impressionisti come Monet e simbolo di purezza e innocenza, da maggio e per buona parte dell’estate i Giardini Acquatici accolgono numerose ninfee multicolore rustiche e tropicali che al mattino aprono i petali per poi richiuderli alla sera, accompagnate a papiri, falsi papiri e a giacinti d’acqua. Un tripudio di colori come bianco, rosa, ciclamino, arancione, rosa pallido, giallo e viola chiaro che crea magici ed emozionanti riflessi nei laghetti.

I GIRASOLI, PROTAGONISTI DELL’ESTATE

Sbocciano in giungo e amano il sole, sopportano il caldo torrido e assomigliano a grandi margherite come li celebra Montale in Ossi di seppia. Originari dell’America, per gli inca erano simbolo di sovranità; sono piante oleaginose, dai semi infatti si ricava un olio insapore ma salutare. Al Parco si ammirano in eleganti aiuole con esemplari di differente altezza (alcune varietà superano i 3 metri) lungo il Viale delle Aiuole Fiorite, a pochi passi dall’entrata.

CONTINUA LA FIORITURA DELLE ROSE

Regine di maggio e della primavera, le rose continuano a fiorire in migliaia di esemplari sul Viale delle Rose, in due varietà, Queen Elizabeth e Hybrid Polyantha & Floribunda. Questa passeggiata fiorita lunga quasi un chilometro ha reso celebre il Parco nel mondo (nel 2023 ha vinto il premio come una delle destinazioni meritevoli di visita su scala internazionale, riconosciuto dal Garden Tourism Network). Fiori dalla struttura concentrica, al Giardino vi sono anche le varietà rustiche come in versione rossa che decorano la Panchina degli Innamorati e altri esemplari tappezzanti che abbelliscono alcune aree.

ALTRE FIORITURE DA NON PERDERE

Fior di loto dai magnifici petali bianchi e rosa e dalle foglie idrorepellenti e che sono i protagonisti dei laghetti vicino al Viale delle Rose; la Bignonia radicans che fiorisce lungo la parete del Viale delle Fontanelle; l’ Albero delle Farfalle al centro del Grande Tappeto Erboso.

E poi Gigli, in particolare la varietà giallo acceso Stella de Oro; petunie e surfinie in entrata e sulle balconate fiorite ad adornare la Passeggiata Panoramica. Dalie dai caldi colori, canne d’India vicino ai Giardini Acquatici e con fiori e foglie in abbinamento cromatico, coleus. Favolose fioriture accompagnate dai rosso, arancione, ocra e ambra degli aceri giapponesi e dalle sfumature viola della lavanda.

LE ATTIVITÀ AL PARCO

Per bambini e ragazzi una giornata trascorsa con il proprio grest o centro estivo lascerà un ricordo indimenticabile: grazie alle attività ludiche, alle speciali visite guidate o alla caccia al tesoro con la nuova app gratuita, Sigurtà: i Giardini incantati, i giovani visitatori potranno avvicinarsi alla Natura con un approccio interattivo e divertente. Per info e prenotazioni: https://www.sigurta.it/prenotazioni/elenco/grest

I PROSSIMI EVENTI:

Stelle della Lirica – 19 agosto

Lunedì 19 agosto, appuntamento al Parco con Stelle della Lirica alle 20.30 per la 14esima edizione.

Cantanti di grande prestigio allieteranno il pubblico con un’orchestra dal vivo per una serata magica con le arie più conosciute del panorama lirico.

I biglietti, costo 15 euro, sono già in vendita alla proloco di Valeggio s/M (tel. 045/7951880)

Magico mondo del Cosplay 31 agosto – 1 settembre

18esima edizione al Parco Giardino Sigurtà del Magico Mondo del Cosplay, la moda nipponica di impersonare i beniamini della fantasia, dei fumetti e dei cartoni animati. Due giorni, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, di colori, musica, animazione dedicata a questo favoloso mondo con sfilate in cosplay e scenografie a tema.

Speciale biglietto scontato per i cosplayer già disponibile su: https://www.sigurta.it/cosplay

Tutte le info sull’evento e link per le iscrizioni alle sfilate su https://www.sigurta.it/eventi-parco/magico-mondo-del-cosplay-2024