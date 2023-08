Torre de’ Picenardi, Lunedì 14 Agosto torna ‘Ferragosto in Villa’ nel cortile d’onore di Villa Sommi Picenardi

TORRE PICENARDI Torna “Ferragosto in Villa: Musica e Sapori” la tradizionale ed immancabile manifestazione ferragostana organizzata dalla Pro Loco di Torre de’ Picenardi. L’evento, giunto alla nona edizione nella attuale veste ed ospitata nel bellissimo scenario del cortile d’onore di Villa Sommi Picenardi, ha un programma che si snoda fino al 16 agosto, con immancabili momenti di musica e buona cucina in compagnia. Il cortile d’onore di Villa Sommi Picenardi farà da cornice alle serate che si apriranno stasera con “Party a 90” un tuffo nelle sonorità di quegli anni. Martedì 15, giorno di ferragosto e clou della manifestazione, protagonista sul palco “Amalo” tributo a Renato Zero e premiazione del Torrigiano dell’Anno 2023, riconoscimento che ormai da oltre un ventennio viene conferito a cittadini che si siano particolarmente distinti nelle loro professioni o discipline. Ultima serata mercoledì 16 agosto, giorno di San Rocco, antica giornata di sagra a Torre de’ Picenardi, con la live band dei “Tempo Reale”. La cucina proporrà tutte le sere piatti tipici del territorio e inoltre sarà presente l’area bar. Nel cortile centrale della Villa ci saranno tavoli su cui mangiare, il palco e una pedana per scatenarsi nel ballo.

Paolo Zordan