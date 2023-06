“Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” approda a Palazzo d’Arco

Mantova Stasera alle 21,30 l’arena estiva del Cortile d’onore di Palazzo D’Arco ospiterà il terzo spettacolo della rassegna “Sere d’estate in Palazzo D’Arco”, quest’anno dedicata ad Aldo Signoretti. Dopo il successo e la grande partecipazione di pubblico dei due spettacoli precedenti, anche stavolta sarà il teatro protagonista con una divertentissima piece dal titolo “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” messa in scena da Estravagario Teatro di Verona per la regia di Alberto Bronzato.

Che fatica essere uomini se anche una tranquilla riunione tra amici si trasforma in una seduta collettiva in cui lamentarsi delle perenni crisi con il gentil sesso.

E’ la storia di quattro amici che da anni si vedono tutti i lunedì attorno a un tavolo da poker, per giocare e per raccontarsi le proprie vite e i propri problemi; una terapia di gruppo dove i nostri poveri uomini mettono a nudo le loro esperienze, il proprio vissuto, confrontando le loro vite e le rispettive frustrazioni.

I protagonisti condividono il sogno e la ricerca della loro donna ideale che, nelle fantasie di questo gruppo un po’ cialtrone e velleitario, deve essere bella, sessualmente disponibile e soprattutto di poche parole.

All’improvviso un’idea inaspettata anima la discussione, quella di devolvere le somme stanziate da ognuno per il gioco, al pagamento di una escort. E da quel momento i problemi del quartetto con l’altra metà del cielo passeranno dalla dialettica alla pratica, amplificati da una scottante rivelazione finale…

Uno spaccato della moderna società che mette a nudo le debolezze degli uomini e il loro controverso rapporto con il gentil sesso. Dopo il grande successo del 2012, Estravagario ha ripreso lo spettacolo nove anni più tardi, sempre sotto la regia di Alberto Bronzato, aggiornando il testo scritto da Rosario Galli e Alessandro Capone e tutt’ora lo ripropone con grande successo. Gli interpreti dello spettacolo sono: Ermanno Regattieri, Luca Fioravanti, Andrea Di Clemente, Zeno Montagnani e Tiziana Totolo. Il pubblico avrà così la possibilità di assistere in un luogo importante del centro, accogliente e di straordinario impatto visivo, all’avvicendarsi di proposte diverse frutto di una collaborazione utile e opportuna, felice e fruttuosa. La prevendita dei biglietti sarà possibile nei giorni di spettacolo presso biglietteria del Teatrino D’Arco, dalle ore 17:30 alle ore 19:00 e dalle ore 20 oppure via mail su biglietteria@teatro-campogalliani.it, per informazioni tel. 0376 325363 / 375 7384473 o su www.teatro-campogalliani.it.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà replicato la sera successiva.