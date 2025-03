L’ARBITRO Dopo il caos di Torino-Genoa, Feliciani riparte dal Martelli

MANTOVA Al Martelli arbitra Ermanno Feliciani di Teramo per la prima volta sulla strada del Mantova, la quinta invece per la Juve Stabia che sotto la sua direzione non ha mai perso una gara. Feliciani torna ad arbitrare una gara sul suolo italiano dopo le vivaci contestazioni seguite al match Torino-Genoa condito da un paio di macroscopici errori. Assistenti saranno Pressato e Belsanti che la curiosità vuole fossero in campo uno nel play out d’andata di Lega Pro nel e l’altro nel ritorno. Per la sesta volta assistente al Var sarà Di Martino (con lui Mantova mai vincente).