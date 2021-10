Il Duo Ghidoni Spanò apre la stagione concertistica del Centro Culturale di San Giorgio Bigarello

SAN GIORGIO Il Centro Culturale di via Frida Kalho a San Giorgio Bigarello riapre le porte alla musica e venerdì 29 ottobre alle ore 18.30 presenta il primo appuntamento della sua stagione concertistica organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Maestro Salvatore Spanò. Si tratta della prima di quattro serate, tutte inserite nel calendario degli eventi culturali 2021/2022, che vedono come protagonisti sia grandi nomi e interessantissime formazioni musicali ma anche i cittadini, i giovani e gli appassionati di musica che tornano a godere degli spazi dell’Auditorium dopo mesi di restrizioni e di ingressi contingentati. Sul palcoscenico del Centro Culturale, per questa prima data, si esibirà, per la prima volta insieme, il Duo Paolo Ghidoni – Salvatore Spanò, violino e pianoforte. Due strumenti per due artisti di formazione classica e di fama internazionale. Ghidoni e Spanò vantano, collaborazioni con le maggiori Accademie e Conservatori europei, con artisti di tutto il mondo e attualmente sono docenti del conservatorio “L. Campiani” di Mantova. Per la serata presenteranno brani di Wofgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Bedrich Smetana, Robert Schumann: tutti grandi compositori – dal barocco al contemporaneo – che hanno voluto cimentarsi con la musica da camera e con il connubio tra violino e pianoforte. Il programma comprende alcuni tra i capolavori appartenenti a questa letteratura: un viaggio sonoro che ci conduce per mano in un viaggio di oltre un secolo di storia musicale.

“Questo debutto della musica classica dopo un tempo infinito di silenzio -dichiara Daniela Sogliani Assessore alla Cultura- è un appuntamento atteso dalla cittadinanza che finalmente rientra in sala in occasione dei venti eventi organizzati per la stagione culturale autunnale. Iniziamo con due artisti noti, Ghidoni e Spanò, che vantano una grande carriera, che ci aiuteranno ad avvicinare anche i giovani alla cultura musicale classica e soprattutto alla poesia del violino e del pianoforte. Per questo abbiamo scelto un orario “aperitivo”, le 18.30, per offrire appunto un “aperitivo fatto di musica”.

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid vigente. L’ingresso è gratuito, obbligatoriamente con Green Pass e prenotazioni tramite WhatsApp al numero 331-2643672, specificando nome e cognome, lo spettacolo al quale si vuole partecipare e il numero di posti da occupare.