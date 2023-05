Il tempo migliora lentamente più sole e più caldo nei prossimi giorni

MANTOVA Il ritorno del sole promette condizioni meteo più stabili, con temperature che entro domenica aumenteranno di almeno 5 o 6 gradi, soprattutto nelle ore diurne. La fase più acuta del maltempo è ora alle spalle, anche se il tempo migliorerà molto lentamente e con una coda di instabilità che domani pomeriggio e in serata potrebbe riportare un po’ di pioggia sotto forma di rovescio, anche temporalesco. C’è però la promessa di una prossima settimana completamente diversa, a tratti quasi estiva nella parte centrale. L’insidiosissima depressione che in settimana ha investito l’Italia andrà colmandosi. Non rischiamo quindi nuovi episodi di estremo maltempo come quello che tra mercoledì e martedì ha messo in ginocchio l’Emilia orientale e la Romagna. Rimarrà tuttavia una certa variabilità, almeno fino a domenica. Il mantovano, come un po’ tutta la Lombardia e in generale i territori a nord del Po, non era in realtà a rischio alluvione. L’evento meteo estremo dei giorni trova origine in una configurazione meteorologica molto rara, per lo meno negli ultimi dieci anni. Tutto è nato dal forte contrasto termico originatosi dallo scontro fra l’aria fredda scesa nel Mediterraneo dall’Atlantico settentrionale e quella più calda e umida presente sull’Europa balcanica. Correnti tese orientali e nordorientali risucchiate dalla depressione hanno quindi raccolto molta umidità dall’Adriatico scaricata poi sui crinali appenninici sotto forma di violenti nubifragi, acuiti dal raffreddamento per sollevamento delle masse d’aria verso l’Appennino tosco-emiliano. Sulle zone collinari tra Faenza e Rimini sono caduti in meno di 20 ore di pioggia torrenziale fra 150 e 200 millimetri di pioggia (con punte di 250), specie tra Forlì e Riccione (mai tanta pioggia in queste zone dal 1961). Qualcosa di molto diverso dai 10 millimetri appena accumulati in media nella nostra provincia. Ieri è scattata intanto un’altra tregua. Anche oggi prevarranno le schiarite; ne trarranno vantaggio le temperature, in ulteriore, lieve aumento. Non altrettanto soleggiato sarà la giornata di domani, più nuvolosa e con rischio concreto di piogge, sebbene modeste, nel pomeriggio sera. Molto variabile il tempo di domenica, con prevalenza di nubi ma scarsa probabilità di pioggia. Da lunedì, infine, il tempo volterà pagina. Il rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centrale promette maggiore stabilità, giornate abbastanza soleggiate, ma soprattutto un forte aumento della temperatura. Dai 26 gradi di lunedì ci porteremo ai 28° nelle giornate di mercoledì e di giovedì.

Alessandro Azzoni