Il gusto del bello a Castel d’Ario

MANTOVA Nei prossimi mesi sono previste molte proposte culturali a cura del Distretto Culturale le Regge dei Gonzaga finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio mantovano. “Le occasioni proposte rispecchiano le finalità del Distretto: da una parte la valorizzazione dei beni culturali in esso presenti, sia materiali che immateriali, e dall’altra lo sviluppo della rete del gusto come elemento distintivo delle eccellenze locali. I partecipanti saranno accompagnati in luoghi preziosi e poco noti e coinvolti in esperienze uniche create ad hoc. Scopriranno la bellezza a pochi passi da casa.” dichiara la presidente dell’Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga, Alessandra Riccadonna. La prima rassegna è “Il Gusto del Bello – Edizione Autunno” che vede come protagonisti due centri ricchi di storia: Castel D’Ario e Rivarolo Mantovano. I momenti di racconto saranno accompagnati da degustazioni con prodotti della tradizione. Il primo eventoè domani a Castel d’Ario offre il percorso “Castel d’Ario. Il Castello delle vendette” con la visita al recinto delle mura e alle sale del Palazzo Pretorio, a cura del Gruppo Culturale Amici del Castello e un assaggio con prodotti tipici a cura della Pro Loco di Castel d’Ario. Il 30 settembre si svolgerà l’itinerario “Rivarolo Mantovano. Tra Vespasiano e Gorni Kramer” con la visita a Porta Parma, Porta Mantova, recentemente riaperta al pubblico come Porta delle Api, la chiesa di Santa Maria Annunciata e al museo di Gorni Kramer dove verrà servito un aperitivo nell’esclusiva cornice della Sala dello Stemma in Palazzo Pretorio. L’evento è curato dalla Fondazione Sanguanini in collaborazione con la Pro Loco di Rivarolo e il Gruppo San Rocco e con la partecipazione di Chiara Mossini, curatrice della Porta delle Api. Continua inoltre la rassegna “Cammina Mantova 2023” con ancora cinque appuntamenti in calendario: domani, Le scuderie dei Gonzaga, a cura di Associazione Strada dei Vini e dei Sapori mantovani ETS. Un itinerario che da Palazzo Te raggiunge la Galleria Storica dei Vigili del Fuoco, antica scuderia gonzaghesca, dove sarà predisposta una degustazione di prodotti tipici. 24 settembre: -il quartiere di Te Brunetti, la storia di una comunità, a cura di Delegazione FAI di Mantova. Una passeggiata alla scoperta del quartiere di Te Brunetti e della sua storia. 1 ottobre – 15 anni di Patrimonio Mondiale Unesco. Da Mantova a Sabbioneta, passando per Commessaggio. 31 ottobre – Per ponti, porti e portoni…, a cura di Associazione Gli Scarponauti – Turismo attivo – Mantova Carolingia. Itinerario proposto per la XX Giornata Nazionale del Trekking Urbano che sottolinea il forte legame tra la città e le vie d’acqua. 5 novembre – Mantova e Gazzuolo, tra opere idrauliche e segni del potere gonzaghesco, a cura del Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga.