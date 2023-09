Basket serie A2 f – San Giorgio, prove di campionato con l’Alpo. E domani Faenza

San Giorgio Dopo le prime due sgambate con Scandiano e Treviso, il MantovAgricoltura San Giorgio è pronto per un weekend ricco di impegni: si inizia questa sera, a Villafranca, contro l’Alpo Basket, che quest’anno si troverà nel girone opposto a quello biancorosso. Domani, invece, il rientro in terra mantovana al palazzetto dello sport di Bancole, per l’amichevole contro Faenza Basket Project, formazione di Serie A1. Veronica Dell’Olio, ala grande biancorossa con un passato tra le fila di Alpo per ben 4 stagioni e l’esperienza nel 2021/2022 in Serie A1 con la Dinamo Sassari, conosce bene le avversarie che, insieme alle sue compagne, incontrerà nel weekend: «Ci aspettano due amichevoli importanti per capire, dopo un’altra settimana di preparazione, come stiamo lavorando». Le giocatrici di coach Purrone sono insieme da poco più di 3 settimane, eppure il clima e l’intensità di lavoro sono già elevati: «Stiamo lavorando molto intensamente tanto di gruppo quanto individualmente, contestualizzato alle situazioni che avremo in campo. Nonostante sia l’inizio, ci sembra di conoscerci e stare insieme da ben più di 3 settimane». Il lavoro durante la settimana è volto a creare la perfetta sinergia nel gruppo: «Ci stiamo focalizzando su una strutturazione dal basso che possa essere la pietra su cui poi costruire il nostro gioco, in un sacrificio condiviso e non più individuale in cui, ancora una volta, la parola ‘insieme’ gioca un ruolo fondamentale. Vogliamo costruire la nostra identità e venir percepite come una squadra di difficile lettura e complessa da abbattere». Appuntamento alle ore 18 a Villafranca e domani a Bancole. L’ultimo impegno contro Faenza coinciderà con la chiusura del quadrangolare organizzato dalla società sportiva Soave90 e da Basket Bancole in ricordo di Paolo Morelli.