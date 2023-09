La mafia dopo Messina Denaro. Oggi il giornalista Pino Maniaci

CASTIGLIONE Tornano le iniziative con il Festival della Croce Rossa. Oggi pomeriggio l’appuntamento è ancora al Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione. Sul palco di Palazzo Longhi, alle 17, si svolgerà il convegno “La mafia oltre Matteo Messina Denaro” con Pino Maniaci, giornalista e fondatore di Telejato, e la presentazione del libro “Sangue Innocente” con I. M. D. – acronimo dell’agente di polizia in incognito autore di numerosi testi dedicati alla mafia – e la giornalista Valentina Ciappina. Dall’incontro incentrato sulla mafia nel suo complesso, l’attenzione si sposterà al testo, un volume che, dopo un’ana lisi dalle condizioni storico sociali cui fa riferimento, studia il nascere e l’evolversi di una indagine che, partendo da un incidente stradale, porterà ad un retroscena incredibile: un sordido delitto che rischia di portare il Paese intero sul punto di una vera e propria guerra civile. I misteri delle stragi del ’92, i depistaggi delle indagini su Capaci, via d’Amelio e le bombe del ’93, fino all’arresto del super latitante, il boss Mat teo Messina Denaro, scomparso proprio qualche giorno fa. Insomma gli ultimi 30 anni di Mafia. A seguire, alle 18.30, il Memoriale della Croce Rossa, farà da sfondo al concerto della fanfara della brigata alpina “Taurinense ” dell’Eser cito Italiano. Dopo i saluti del sindaco di Solferino Germano Bignotti, e della presidente del Comitato locale della CRI Le da Mazzocchi, gli oltre trenta musicisti della fanfara, diretti dal primo luogotenente Marco Calandri, si esibiranno in un repertorio di musiche di ordinanza militari ma anche brani sinfonici e leggeri.

