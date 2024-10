La quarta giornata di Segni

MANTOVA Le nuvole non hanno fermato la camminata artistica prevista sabato 26 ottobre per giungere alla location segreta dell’evento The Firebird: il pubblico si è riunito alla stazione dei treni di Gazzo Bigarello per giungere insieme, attraverso una passeggiata animata, a Corte Dosso Cadè, un casolare nella campagna di San Giorgio di Mantova di proprietà della famiglia Angrigliani Fario-Portioli ed appartenente all’Ecomuseo della risaia, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano in quanto Ex Caseificio recuperato grazie ai fondi del Pnrr Italia Domani Regione Lombardia.

Giunti a destinazione il corpo di ballo della scuola DanzArea di Mantova ha alzato ha catapultato gli spettatori sulle note di Stravinsky in un mondo in cui l’arte e la creatività aiutano a contrastare la rabbia aiutando i giovani a tramutare le loro emozioni negative in sentimenti positivi. Questa metamorfosi è rappresentata proprio dall’uccello di fuoco (firebird): renderlo libero significa trasformare la propria rabbia in una forza positiva che illumina il mondo. Chi meglio avrebbe potuto rappresentare le sensazioni tipiche dell’adolescenza se non adolescenti stesse: il cast, guidato dalla coreografa Chiara Olivieri, è composto da ragazze tra i 15 ed i 19 anni.

Il fine settimana targato SEGNI non termina qua: la quinta giornata è programmata al Teatro SOMS di Castellucchio domenica 27 ottobre, ore 17:00 con lo spettacolo-monologo Racconto Personale da un racconto di Mamadou Diakitè della compagnia Bottega Degli Apocrifi nell’ambito del progetto ForesTEEN.

ForesTEEN è il progetto di cui Segni d’infanzia è il capofila dedicato agli adolescenti cofinanziato da Europa Creativa – Commissione Europea. L’evento è infatti consigliato a ragazzi e ragazze a partire dai 12 anni, ma anche gli adulti sono i benvenuti.

Ancora posti disponibili ed i biglietti sono acquistabili in loco a partire dalle ore 16:00.

Bottega degli Apocrifi resta in città per la replica di lunedì 28 ottobre mattina dedicata a ragazzi e ragazze delle scuole della zona.

SEGNI New Generations Festival continua ancora fino al 4 novembre. Posti ancora disponibili per spettacoli, laboratori ed eventi di formazione non formale.

Biglietti disponibili online su vivaticket.com e da lunedì 28 ottobre in centro storico in Piazza L.B Alberti. Orari dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.

Per maggiori informazioni, contattare la Biglietteria al n. 0376752882 negli orari sopra indicati o via mail scrivendo a biglietteria@segnidinfanzia.org

Il programma completo giorno per giorno consultabile cliccando qui.

CONTATTI. TEL 0376/752882 | MAIL biglietteria@segnidinfanzia.org