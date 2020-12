Lento: le 8 tappe del progetto Pantacon in 80 pagine

MANTOVA – Lento, ossia l’esperienza necessaria al turista che osserva: un percorso di otto tappe, dal monastero di San Benedetto Polirone al Santuario delle Grazie, da fare da soli o con qualche compagno di viaggio. Un’esperienza a passo tranquillo tra due luoghi di arte, fede e storia del territorio mantovano, con tutto il tempo necessario a godere di ogni momento del percorso. Lento nasce da una progettazione complessa e stimolante che si è sviluppata attorno alla cultura materiale e immateriale di un’area della provincia mantovana.

La regia del progetto è di Pantacon, che in veste di capofila ha unito all’iniziativa l’esperienza di diversi partner: Charta, Zero Beat, Alkémica, Teatro Magro, Alce Nero, Mantova Bike Experience, Studioventisei, Società Cooperativa Aedo di Milano, oltre alla collaborazione dei comuni di San Benedetto Po e Curtatone. Dall’attività è di Lento è stata prodotta una guida, che racconta e ripercorre il cammino in 80 pagine, in italiano e inglese.

Percorribile a piedi o in bicicletta, l’itinerario ha sfruttato vari tipi di mobilità, per promuovere il turismo attivo. Per ogni tratta sono stati posti in rilievo luoghi notevoli, curiosità e punti di ristoro, osservati e descritti dalle differenti associazioni e realtà che hanno percorso ogni tratta.

La conferenza stampa di presentazione, sabato alle 11 sui canali facebook di Lento e di Pantacon, sarà condotta dal Presidente di Pantacon Matteo Rebecchi, con intermezzi sonori dei “Musicanti d’la Basa” e con diversi contributi dei partecipanti al cammino percorso insieme nei mesi estivi. La guida contiene tutte le tappe spiegate nel dettaglio, con suggestioni multisensoriali e QR code per l’accesso a contenuti multimediali.

Gratuita per tutti, sarà presto disponibile in formato digitale su www.lentosaraitu.it e in formato cartaceo presso i principali luoghi turistici d’interesse, le aziende di promozione turistica del territorio, musei e biblioteche.

Nel programma Lento rientra anche l’appuntamento di domenica 20 alle 17 con “PGR Per grazie ricevuta”, lo spettacolo co-prodotto da Teatro Magro e Giorgio Gabrielli, prodotto da Pantacon con la regia di Flavio Cortellazzi. In scena il giovane attore Elia Grassi insieme al noto burattinaio mantovano Giorgio Gabrielli.

La vicenda narrata, in tema con il percorso del progetto, vede il singolare personaggio di Sandrone incontrare varie figure storiche appartenenti al folklore mantovano, in una combinazione tra sacro e profano, fino a raggiungere la tappa finale: il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, dove chiederà di essere graziato dalla Madonna a causa della sua profonda ignoranza.