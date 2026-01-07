“Mio fratello Amadè”, Madama DoRe torna domenica 18 al Bibiena

MANTOVA – Mantova Madama DoRe, la rassegna teatrale e musicale rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie promossa da Oficina Ocm, torna domenica 18 alle gennaio alle 16.30 al teatro Bibiena con lo spettacolo “Mio fratello Amadè. Favola in forma di Sonata”.

In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.

La rappresentazione narra dell’infanzia eccezionale dei fratelli Amadè e Nannerl Mozart, delle loro esperienze di bambini e di musicisti.

Al centro del coinvolgente racconto il loro grande talento, i lunghi viaggi in tutta Europa, le esibizioni come piccoli prodigi e la bruciante passione che hanno in comune: la musica.

Passione che per loro era tutto: studio e sacrificio, ma anche divertimento e gioco.

Per i due fratelli ogni frase musicale era un personaggio e ogni Sonata raccontava una storia fantastica.

Una favola in forma Sonata.

Ma oltre al rapporto amorevole e giocoso fra i due fratelli enfant prodige, il racconto tratta con sensibilità anche il tema del difficile rapporto della ragazza con Leopold Mozart, padre autoritario e tradizionalista.

La forma musicale si intreccia così, efficacemente, alla drammaturgia teatrale, dando vita a un progetto di educazione all’ascolto e a un invito alla riflessione e al dialogo attraverso la musica classica, la narrazione e le varie forme di linguaggio espressivo.

Lo spettacolo rientra nella rassegna AmaDeus ExMantova, attraverso cui Oficina Ocm celebra annualmente il soggiorno di Wolfgang Amadeus e Leopold Mozart a Mantova, in occasione del loro primo viaggio in Italia (gennaio 1770).

In scena Pasquale Buonarota come attore e Diego Mingolla al pianoforte.

La proposta è una produzione Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino e Associazione Culturale Tzim Tzum.

L’evento verrà replicato lunedì 19 gennaio alle 9.30, nell’ambito della rassegna Classica in Classe riservata alle scuole.

“Classica in classe” è il progetto di Oficina Ocm dedicato alle scuole dell’infanzia, alle primarie e agli istituti secondari di primo grado.

Propone coinvolgenti spettacoli musicali differenziati per target, pensati per riportare la musica al centro della crescita dei più giovani e per accendere in loro la scintilla della curiosità.

Per informazioni e per acquistare i biglietti dei vari eventi è possibile rivolgersi al boxoffice di Oficina Ocm (Piazza Sordello 12, boxoffice@oficinaocm.com, 0376 360476) oppure consultare la pagina online sulla piattaforma Vivaticket.com.