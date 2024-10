Ponte Gabbiana: la riapertura slitta ai primi di dicembre

Quistello Un intervento che, evidentemente, ha presentato delle complessità, in corso d’opera, più delicate del previsto: slitta così ai primi di dicembre la riapertura del ponte Gabbiana sul canale Fossalta Superiore, per il quale ieri è arrivata l’ordinanza che proroga alle 17.30 del 4 dicembre prossimo l’interruzione del traffico sul tratto di strada interessato, lungo la provinciale 72.

Interruzione che vale per tutti i tipi di veicoli, e anche per i pedoni: a richiedere alla Provincia l’ulteriore proroga dello stop alla circolazione il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po poiché la realizzazione delle opere aggiuntive, finalizzate alla sicurezza stradale, si è dimostrata più impegnativa del previsto dovendo installare tali opere su una struttura realizzata in tempi in cui la normativa non richiedeva elementi di ritenuta laterale.

Durante l’interruzione il traffico continuerà ad essere deviato sulla strada provinciale 43 “Quistello – Pieve di Coriano”, sulla strada provinciale 40 “S. Giovanni Dosso – Corte Fenili” e sulla strada provinciale ex statale 496 “Virgiliana”. L’intervento, una volta concluso, restituirà al territorio un manufatto in perfetta efficienza su una direttrice caratterizzata da una costante e importante percorrenza.