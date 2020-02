SPECIALE SANREMO Achille Lauro al top per visualizzazioni

SANREMO A poche ore dall’inizio del festival e anche da quando i filmati Rai sono stati caricati sulla piattaforma musicale, c’è già una prima classifica di contatti, che hanno visto, o rivisto i propri cantanti preferiti. Questa la classifica:

1 – Achille Lauro con 3.000.000 di visualizzazioni

2 – Elodie con 1.000.000 di visualizzazioni

3 – Elettra Lamborghini con 890.000 visualizzazioni

4 – Le Vibrazioni con 810.000 visualizzazioni

5 – Francesco Gabbani con 750.000 visualizzazioni

6 – A pari merito Anastasio e Diodato con 500.000 visualizzazioni

7 – Riki con 470.000 visualizzazioni

8 – Alberto Urso con 400.000 visualizzazioni

9 – A mari merito Junior Cally e Rancore con 370.000 visualizzazioni

10 – Rita pavone con 340.000 visualizzazioni

11 – Irene Grandi con 330.000 visualizzazioni

12 – Bungaro e Morgan con 300.000 visualizzazioni

13 – Pinguini Tattici Nucleari con 290.000 visualizzazioni

14 – Raphael Gualazzi con 240.000 visualizzazioni

15 – Levante con 230.000 visualizzazioni

16 – Marco Masini con 210.000 visualizzazioni

17 – Piero Pelù con 205.000 visualizzazioni

18 – Tosca con 155.000 visualizzazioni

19 – Michele Zarrillo con 115.000 visualizzazioni

20 – Enrico Nigiotti con 80.000 visualizzazioni

21 – Paolo Jannacci con 53.000 visualizzazioni

Come si può notare molti saranno andati a vedere il primo in classifica per il fatto che ha fatto uno strip sul palco dell’Ariston restando con una tutina in lamè dorata. E’ evidente che nei prossimi giorni cresceranno esponenzialmente le visualizzazioni per tutti. Vedremo se il più cliccato sarà anche il vincitore del Festival.

Paolo Celada