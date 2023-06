Successo per Festiwall, che torna anche il prossimo anno

SABBIONETA La prima edizione di Festiwall si è conclusa con una serata indimenticabile, e con la conferma di un nuovo cartellone per il prossimo anno: Edoardo Bennato è salito sul palco dell’Arena Spalto Bresciani di Sabbioneta con sua band, per portare le emozioni della musica live attraverso brani indimenticabili che hanno appassionato il numerosissimo pubblico presente. Il cantautore, che da subito ha stabilito un legame emotivo e di interazione con gli spettatori, ha portato sul palco pezzi indimenticabili: due ore di musica dal vivo dalle atmosfere rock e blues che hanno ripercorso l’ineguagliabile carriera di un grande artista. Come in un racconto in musica che ha affrontato la storia dell’autore, la sua discografia e il suo sguardo sul mondo, Edoardo Bennato e la sua BeBand hanno dato vita a un concerto memorabile sotto le stelle d’estate nel cuore di una Sabbioneta incantata; uno spettacolo che ha chiuso con grande successo l’edizione Festiwall 2023. Gli altri artisti che hanno preso parte alla manifestazione – a cura del Comune di Sabbioneta e di Fondazione Umberto Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo – sono stati Andrea Pucci ed Eiffel 65.

“Con questa iniziativa – spiega il coordinatore di Fondazione Artioli Federico Ferrari – abbiamo riunito rappresentazioni per venire incontro alle esigenze di un pubblico eterogeneo. Con ottimi risultati: circa 1000 persone l’ultimo evento, oltre 1500 per quello di Pucci, con solo una serata leggermente sacrificata dal punto di vista degli spettatori, a causa della pioggia.

Lo spazio utilizzato è perfetto per questo tipo di rassegna, tutto il territorio ha risposto con grande interesse. Non si sa ancora il periodo preciso, più o meno quello di quest’anno, ma la manifestazione si ripeterà senz’altro anche nel 2024, sia per i buoni esiti ottenuti, sia perché la proposta rientra in un bando del Pnrr, che prevede azioni di valorizzazione per il luogo, che ha certamente ottenuto un’ottima promozione dal festival”. (Ilperf)