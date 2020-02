Calcio Serie D – A Sasso Marconi il Mantova si salva all’87’ (1-1) e allunga a +4

Sasso Marconi (Bo) Il nuovo Mantova di Garzon e Cuffa porta a casa un punto da Sasso Marconi. Un risultato che va stretto ai biancorossi, protagonisti di un secondo tempo quasi interamente giocato nella metacampo avversaria. I bolognesi erano passati in vantaggio al 39′ con Seck (leggerezza difensiva dei virgiliani), il pareggio è arrivato a 3 minuti dal 90′ con Scotto su rigore (fallo in area su Minincleri). Il Fiorenzuola ha perso 2-1 col Carpaneto, il vantaggio del Mantova in classifica sale a +4. Domenica prossima al Martelli arriva il Forlì.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Carbonchi di Sasso Marconi. Il Mantova torna in campo dopo l’esonero di Brando e il subentro della coppia Garzon-Cuffa. I biancorossi non possono permettersi ulteriori rallentamenti perchè il Fiorenzuola (oggi di scena a Carpaneto) si è nel frattempo riavvicinato a -3. Ma la partita non si presenta facile, considerando che i bolognesi sono imbattuti nel 2020 e vengono da tre vittorie consecutive. Seguiremo la partita con aggiornamenti in diretta.

SASSO ZOLA-MANTOVA 1-1

Sasso Zola: Cheli, Mele, Serra, Monti (68′ Galanti), Cosner, Minutolo, Seck (79′ Taiwo), Galeotti, Grazdhani (71′ Della Rocca), Prati, Rrapaj (63′ Zannoni). A disp.: Masinara, Cordisco, Blandamura, Magliozzi, Galassi. All.: Farneti.

Mantova: Athanasiou; Galazzini (54′ Serbouti), Carminati, Venturini, Lisi; Minincleri, Mazzotti, D’Iglio (67′ Anastasia); Guccione (81′ Finocchio), Altinier, Scotto. A disp.: Adorni, Musiani, Fiumicetti, Cortese, Pavan, Tosi. All.: Garzon.

Arbitri: Domenico Mirabella di Napoli (assistenti: Laici di Valdarno e Peloso di Nichelino)

Reti: 39′ Seck, 87′ rig. Scotto

Note: ammoniti: Serra, Rrapaj, Scotto, Venturini, Serbouti, Minincleri, Galanti, Della Rocca. Calci d’angolo: 3-4.

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

92′ Sponda di Finocchio e potente rasoterra di Scotto dal limite. Cheli si stende e blocca a terra.

92′ Assedio biancorosso: il Mantova vuole completare la rimonta.

90′ Esterno di Minincleri in mischia, palla fuori. Intanto vengono concessi 4 minuti di recupero.

87′ Scotto spiazza Cheli e pareggia!!!!!!!

85′ Rigore per il Mantova!!! Minincleri sgambettato da Galanti in area.

84′ Taiwo ruba palla a Carminati e si divora il raddoppio non centrando lo specchio da ottima posizione.

81′ Esce Guccione, entra Finocchio.

77′ Tiro cross di Serbouti: troppo alto, impossibile arrivarci.

70′ Ancora i biancorossi vicino al gol. Sbaglia di nuovo Guccione colpendo male il pallone da buona posizione.

69′ Contropiede del Sasso, Seck prova la conclusione dalla sinistra, Athanasiou blocca.

67′ Esce D’Iglio, entra Anastasia. Il Mantova potenzia il reparto offensivo.

64′ Minincleri reclama un rigore ma viene ammonito per simulazione.

63′ Cartellino giallo anche per Serbouti per fallo su Prati.

60′ Guccione mette al centro, Altinier manca la deviazione vincente. Il Mantova insiste ma non c’è verso di buttarla dentro. Intanto viene ammonito Venturini.

57′ Punizione di Scotto sulla barriera, la palla torna all’attaccante sardo che spedisce fuori.

56′ Mantova a un passo dal pareggio! Prodigioso intervento di Cheli che devia in corner un diagonale a botta sicura di Guccione.

54′ Primo cambio nel Mantova: esce Galazzini, entra Serbouti.

52′ Ammonizione per Scotto per intervento falloso sul portiere in uscita.

51′ Conclusione di D’Iglio, la palla si impenna e arriva a Guccione che colpisce male e spedisce malamente fuori.

46′ Si ricomincia. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ Il primo tempo finisce qui. I giocatori del Mantova tornano negli spogliatoi tra le urla degli inferociti tifosi virgiliani, che invocano una scossa.

45′ Palo di Altinier.

44′ Rrapaj conquista palla a centrocampo, si invola sulla fascia sinistra e lascia partire un bolide che Athanasiou devia in angolo. Poco dopo Guccione salva quasi sulla linea un colpo di testa di un giocatore del Sasso.

39′ Sasso in vantaggio con Seck. Pasticcio difensivo del Mantova con retropassaggio sporco di Galazzini su cui Carminati incespica lasciando via libera a Seck che dribbla Athanasiou e deposita in rete.

37′ Tentativo centrale di Guccione. Il Mantova continua ad attaccare.

33′ Punizione di Guccione dalla destra, palla alta.

30′ Mantova ancora pericoloso con una potente girata di Scotto centrale, Cheli blocca a fatica. Biancorossi in crescita.

29′ Diagonale al volo di Guccione, abbondantemente a lato.

28′ Gran botta di Mazzotti da fuori area, Cheli si distende e devia in corner.

23′ Ancora Monti pericoloso, dopo aver anticipato Carminati. Tiro sul primo palo, debole e a lato.

18′ Rimessa lunga di Mele e colpo di testa di Monti da posizione invitante. Fuori.

16′ Match scorbutico, errori da una parte e dall’altra.

11′ Diagonale di Scotto, Cheli si distende e blocca facilmente.

5′ Brividi su un rinvio di Athanasiou, la palla arriva a Galeotti che prova un pallonetto ma non inquadra lo specchio.

5′ Una cinquantina di ultras biancorossi sono rimasti fuori dallo stadio per protestare contro il costo del biglietto (15 euro).

1′ Mantova subito in avanti con un cross di Galazzini, girata di D’Iglio, Altinier intercetta fortuitamente e devia la palla fuori.

Calcio d’inizio per il Sasso Marconi, in maglia blu. Il Mantova gioca con la divisa rossa. Partiti.