Regioni chiuse? Aperitivo con un tavolo sul confine

PONTEMOLINO (OSTIGLIA) La foto che riportiamo è stata scattata da un passante che aveva chiesto loro gentilmente di farsi immortalare, ma nessuno sa esattamente chi siano, se solo due buoni amici o invece due fidanzati costretti a rimanere separati – e dolorosamente – a causa dell’emergenza Covid19 e del conseguente blocco ai confini regionali. Però, siccome le difficoltà aguzzano l’ingegno o, se ipotizziamo che si tratti di una coppia di fidanzati, “quando l’amore c’è, la gamba tira il piè”, i due – un ragazzo e una ragazza – hanno deciso di regalarsi un aperitivo insieme ma rispettando alla lettera le disposizioni: lui sulla sponda scaligera – comune di Gazzo Veronese – lei su quella mantovana nella località ostigliese di Pontemolino e un tavolo posto giusto sul confine per rispettare la distanza di sicurezza di un metro. Mascherina, guanti ma tanta voglia di vedersi: un modo simpatico di reagire alla serrata, in netto contrasto con i toni urlati letti – in maniera bipartisan – sui social.