La Cano a luglio tra concerti, cinema e attività per i più piccoli

MANTOVA Tra appuntamenti per i più piccoli, serate di musica, cinema e teatro diversi sono gli eventi organizzati alla Canottieri Mincio, nel mese di luglio. Oggi il primo incontro della Cano dei bambini di sera: alle 21 lo spettacolo “Il magico Rodari”. Oreste Castagna e Marco Remondini presentano un divertente racconto sul coraggio di essere liberi, di pensare ed esprimere la propria opinione. Venerdì Dj set con il Dj Ale Tosi. Cano in musica, dalle 22, sabato con Apogeo String Orchestra e la partecipazione di Luca Bertazzi, Carlo Cantini, Mauro Negri, Eugjen Gargjola, Eva Impellizzaro e Mario Lino Rossi. La Cano dei bambini di giorno, nella stessa data, alle 17 propone lo spettacolo “L’orto della vita”. Domenica Dj set al chiosco Cano. Martedì 9 luglio, alle 21.30, Cano Cinema, con “Il gatto con gli stivali”. Venerdì 12 La Cano al Jackie’O, con Dj Tony Caranci e la partecipazione del gruppo “Davide Cerry e gli invisibili”. Sabato 13 torna Cano in musica, con il gruppo The Circus in Town. La Cano dei bambibi proporrà il laboratorio “Facciamo acqua da tutte le parti”, giochi e sperimentazioni in piscina. Un progetto realizzato con il sostegno di Aqa del Gruppo Tea.

Domenica 14 Dj set al chiosco Cano e martedì 16, dalle 20.30 la serata burraco. Giorgio Campana sarà il protagonista della serata musicale di mercoledì 17, mentre Mirco B sarà il Dj per l’appuntamento in terrazza Martini venerdì 19. Le note di Stan Jazz animeranno la Cano in musica il 20 luglio. Per la Cano dei bambini, alle 17, il laboratorio “Il naturalista alla Cano”, una passeggiata con attività creativa per avvicinarsi all’ambiente del lago e all’area che lo circonda. Il 21 Dj set al chiosco Cano. “I migliori anni della nostra vita” è il titolo del film di martedì 23, alle 21.30.

Si degustano acque aromatizzate giovedì 25, con The Water Bar, alle 16. In collaborazione con Aqa. Cena greca in terrazza il 26: festa Emjoy, con Dj Liro. Ultimo spettacolo per Cano in Musica il 27, con Lorenzo Galassi e Teo Bellini in “Rock&Roll and Blues”. La Cano dei bambini di sera è con animazione e baby dance, alle 20.30. Domenica 28 Dj set al chiosco Cano, martedì la serata burraco.

Luglio si chiude con il laboratorio “Mille bolle”, mercoledì 31.

Le iniziative proseguono anche in agosto e settembre. Per le prenotazioni il numero è 349 3891503.