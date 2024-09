Viaggio nel 1800 al Parco Sigurtà

VALEGGIO SUL MINCIO Avete mai sognato di vivere l’epoca del 1800 in un parco fiabesco? Se la risposta è sì, da non perdere l’appuntamento di domenica 22 settembre con la nona edizione di Viaggio nel Tempo.

Al Parco Giardino Sigurtà si verrà catapultati nel diciannovesimo secolo tra carrozze d’epoca, figuranti, balli antichi e un ricco programma.

I visitatori potranno anche ammirare l’esposizione di velocipedi, auto e moto d’epoca grazie a AVI – Associazione Italiana Velocipedi, conoscere la storia di questi antichi veicoli e votare i modelli migliori; poi avvicinarsi alle origini dell’Associazione Crocerossine d’Italia, rivivere grazie ai racconti dei Rievocatori le vicissitudini delle Guerre d’Indipendenza.

Per avvicinarsi al mondo equestre, invece, i visitatori potranno partecipare al Battesimo della Sella (per i più piccoli) e della Carrozza, circondati dai romantici Déjeuners Sur L’herbe (pic-nic sull’erba) allestiti ricreando fedelmente i canoni ottocenteschi.

Non mancheranno il Concorso d’Eleganza di Carrozze d’Epoca coordinato da Gia – Gruppo Italiano Attacchi, che ha lo scopo di diffondere la cultura e la tradizione degli Attacchi, di mantenere viva la passione per il cavallo carrozziere, di aumentare il numero dei praticanti dello sport delle redini lunghe, di contribuire a far conoscere e salvaguardare il patrimonio di carrozze d’epoca esistente in Italia. E poi giochi storici come croquet, birilli, anelli e volano a disposizione di tutti i fruitori del Parco, e i balli d’epoca con la Direzione artistica di VeneziaOttocento che proporrà coreografie sui brani eseguiti dell’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici diretta dal maestro Nicola Ferraresi.

E poi momenti speciali per i figuranti storici come il set fotografico in stile ottocento e una carrozza di servizio con cocchiere per un tour tra le bellezze naturalistiche di uno dei parchi più incantevoli al mondo.