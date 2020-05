E’ morto l’economista Alberto Alesina

E’ morto all’età di 63 anni l’economista Alberto Alesina. Ne dà notizia su Twitter l’Istituto Bruno Leoni. “E’ scomparso Alberto Alesina. Un grande economista che l’IBL ricorda con stima e affetto. Ci uniamo al dolore della famiglia”, si legge nel tweet.

Alesina era nato a Broni (Pavia) il 29 aprile 1957.

Dal 2003 al 2006 è stato presidente del dipartimento di economia e titolare della cattedra “Nathaniel Ropes” di economia politica ad Harvard. E’ stato ricercatore presso diverse istituzioni tra cui il Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’Università di Tel Aviv, l’Università di Stoccolma, laBanca mondiale e il Fondo monetario internazionale (FMI). Ha pubblicato editoriali su importanti quotidiani di tutto il mondo. Era membro del National Bureau of Economic Research (Cambridge, Massachusetts), del Center for Economic Policy Research di Londra e dell’Econometric Society.

(ITALPRESS).