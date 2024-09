Basket serie A2 f – MantovAgricoltura brilla contro Vicenza nell’ultima amichevole

Mantova Grande prestazione di squadra per il MantovAgricoltura, che vince l’ultimo impegno della sua preseason 81-50 contro Vicenza. Un primo quarto all’insegna del tiro dalla lunga distanza, con il tabellone che segna 9-9 a 4’30’’ dalla fine con tutti canestri ottenuti da bombe da 3. Per le sangiorgine sono Orazzo e Fusari ad andare a segno; Vicenza prova a spingere sull’acceleratore difendendo più stretto e lottando su ogni pallone, riuscendo a piazzare un parziale di 4-0, smorzato dalla tripla di Dell’Olio che accorcia a -1 (12-3) trovando poi il sorpasso in assist su Cavazzuti. Le venete trovano un solo punto a cronometro fermo, non riuscendo nel finale a trasformare la tripla di Vitari che suggella il quarto sul 18-14. Molto dinamismo e velocità in sponda San Giorgio, tanto offensivamente quanto difensivamente, riuscendo a tenere la VelcoFin a digiuno di canestri per 5 minuti e mettendo a segno 14 punti consecutivi, frutto di un giropalla veloce e fluido che permette di trovare le soluzioni migliori, unitamente ad una percentuale positiva dalla lunetta e dall’arco da tre. Ritrova il campo anche Elena Ramò, ufficialmente rientrata dopo l’infortunio occorso nella passata stagione. Dopo la pausa lunga MantovAgricoltura riprende da dove aveva terminato, con Fiorotto che trova la tripla, ma non restano a guardare le venete che rispondono piazzando due triple filate; le biancorosse limitano le avversarie. Ottima tripla di Ramò allo scadere, sul 66-37. All’inizio dell’ultimo parziale Vicenza tiene testa a San Giorgio mettendo a segno 8 punti contro i 6 delle biancorosse. Nel finale, complice il divario creatosi, coach Logallo ha l’occasione di far giocare tutte le sue atlete, con minuti preziosi in campo per Ndiaye e Cerani, le giovani aggregate alla prima squadra. L’appuntamento è ora fissato con la prima giornata di campionato, sabato 5 ottobre alle 19.30 al PalaSguaitzer, per il debutto con le Panthers Roseto.

Il tabellino: Fietta 4, Llorente 5, Fiorotto 5, Dell’Olio 7, Fusari 24, Cremona 6, Ramò 8, Cavazzuti 2, Ndiaye, Orazzo 19, Cerani.