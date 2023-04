ROMA (ITALPRESS) – Per il Pnrr “questo è il mese decisivo: se riusciamo ad ottenere questa flessibilità e a spostare da capitoli spesa e progetti francamente non realizzabili per la tempistica a progetti più concreti e immediati, ci sarà una nuova prospettiva di crescita”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a “Porta a Porta”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).