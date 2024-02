Regionali, Conte “Accordi ovunque possibile, ora priorità Abruzzo”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi cercheremo di favorire gli accordi ovunque possibile. Ma adesso più che di Piemonte e Basilicata parliamo di Abruzzo, perchè è la competizione elettorale più imminente e dobbiamo concentrarci con tutto il nostro impegno e la nostra credibilità”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine del convegno “Lavoro povero e sostegni alla povertà -. Legge sul salario minimo e Reddito di cittadinanza”, rispondendo alla domanda se siano possibili accordi con il Pd per le Regionali in Piemonte e Basilicata, dopo la vittoria in Sardegna.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).