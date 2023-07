Tamburello, Campionati Nazionali Giovanili – Oscar Tondini (Cavrianese): “Due scudetti e tanto pubblico ad assistere alle gare: è stata una grande festa di sport”

Cavriana Due titoli italiani e altrettanti secondi posti: la Cavrianese ha fatto la parte del leone in questa tre giorni delle Finali Nazionali Giovanili. I Giovanissimi hanno inaugurato sabato la serie dei successi tricolori, chiusa dalla Juniores femminile che ieri si è imposta sul Monte con una prestazione di alto livello tecnico. In mezzo sono arrivati i secondi posti delle Giovanissime, battute in finale dal Segno, e delle Allieve, che hanno ceduto all’Aldeno. «Sono sicuramente soddisfatto – afferma il presidente Oscar Tondini – anche se non nascondo che sognavo un poker. Comunque tutti i ragazzi hanno dimostrato grande impegno e tanta volontà e questo per noi è la cosa più importante. Penso che i Giovanissimi abbiano proposto una prestazione davvero entusiasmante. Il tricolore è un premio per il paziente lavoro svolto con il loro direttore tecnico durante l’intera stagione. Per le Giovanissime e le Allieve rimane il rammarico perché le ho viste preparate e determinate, ma francamente hanno affrontato avversarie con maggiore esperienza. Per quel che concerne la Juniores, ho visto in azione un gruppo fantastico, che ha saputo gestire con grande autorevolezza ogni fase della gara. La vittoria le ripaga di una stagione vissuta ai massimi livelli».

«Alla luce di questi risultati – fa notare Tondini – chiudiamo una stagione che conferma i progressi compiuti dal nostro settore giovanile. Noi da sempre crediamo nel vivaio e queste vittorie non fanno altro che stimolarci ad andare avanti sulla strada intrapresa. Anche sul piano organizzativo siamo più che soddisfatti, basti pensare che ad assistere alla finale delle Juniores c’erano circa 500 persone, compresi molti giovani. Questo è certamente un segnale importante».