Slitta ancora l’inizio della Formula 1: niente Gp in Francia

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Salta un’altra tappa del calendario 2020 del Mondiale di Formula Uno: niente Gran Premio di Francia a causa del coronavirus. Sono gli stessi organizzatori della prova originalmente prevista per il 28 giugno sul circuito “Paul Ricard” di Le Castellet ad annunciare che sara’ impossibile correre. Il governo di Parigi ha esteso fino a meta’ luglio il divieto di organizzare grandi eventi, da qui la decisione di cancellare il Gran Premio. “Stiamo gia’ guardando all’estate 2021”, commenta il direttore del Gp, Eric Boullier, lasciando intendere che non ci sono dunque margini per pensare a un recupero piu’ in la’ nella stagione. “Anche se e’ spiacevole per tutti i tifosi e per la comunita’ della Formula Uno il fatto che non potra’ disputarsi il Gran Premio di Francia, sosteniamo pienamente la decisione presa dalle autorita’ locali e non vediamo l’ora di tornare presto al ‘Paul Ricard'”, le parole di Chase Carey, presidente e Ceo della F1. Cancellate o rinviate le prime dieci gare, a questo punto la prima prova utile in calendario diventa l’appuntamento di Spielberg, in Austria, il 5 luglio prossimo: le parti stanno lavorando da tempo alla possibilita’ di far disputare sullo stesso circuito due Gp di fila, sempre a porte chiuse.

(ITALPRESS).