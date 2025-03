Accusato di maltrattamenti. Gli amici: era lui che subiva la gelosia di lei

MANTOVA – Quattro referti medici di 28, 15, 7 e 5 giorni di prognosi per altrettante aggressioni subite da parte della donna, mentre i testimoni della difesa ieri hanno detto che se mai era lui a subire le scenate di gelosia della sua ex. È proseguito ieri il processo a carico di un 31enne accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex convivente, che si è costituita parte civile al processo con l’avvocato Benedetta Ballista. I testimoni hanno quindi raccontato di una serie di episodi avvenuti tra Pietole, Bagnolo San Vito, Mantova e Verona. Sullo sfondo una vicenda maturata all’interno di un rapporto che “con il passare del tempo è diventato tossico”, come aveva detto l’imputato nella scorsa udienza. Minacce, offese e botte, stando a quanto contesta la pubblica accusa, con in aggiunta il consumo di cocaina da parte dei due ex, come ha detto il 31enne, e come si è intuito dalla testimonianza di un carabiniere intervenuto per una delle liti far i due. Il processo è stato rinviato al prossimo 16 aprile per la discussione e la sentenza.