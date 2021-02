Addio ad Edoardo Garosi, tra i soci fondatori della Fulgar

CASTEL GOFFREDO Un grande imprenditore e un pioniere dell’industria del filato. Castel Goffredo abbassa la voce di fronte alla scomparsa di Edoardo Garosi , 79 anni, imprenditore, tra i cinque soci fondatori che nel 1979 si lanciarono nell’avventura dell’azienda di filati Fulgar. A confessare tutto il dolore dei cittadini castellani per la morte dell’imprenditore, è anche il sindaco Achille Prignaca : «E’ stato uno dei più grandi pionieri della calza e non solo – ricorda il primo cittadino -. Con i fratelli aveva cominciato l’attività imprenditoriale con un piccolo calzificio e poi aveva avuto la grande intuizione di mettersi a produrre direttamente il filato, ovvero la materia prima di cui avevano bisogno tutti i calzifici di Castel Goffredo. E fu da subito un grandissimo successo con l’azienda che nel corso degli anni si è sempre più sviluppata tanto da arrivare oggi ad occupare a Castel Goffredo più di 600 persone. Edoardo era una persona apprezzata e benvoluta da tutti, un imprenditore lungimirante e visionario al tempo stesso, tanto che quando decise di ritirarsi dall’azienda non riuscì a stare senza far nulla, ma cominciò a dedicarsi a numerose attività imprenditoriali in diversi altri settori. La Fulgar rappresenta oggi una realtà molto importante per la nostra cittadina e per il suo tessuto economico e sociale”. Il colosso dei filati Fulgar di recente ha acquisito anche il colosso della calza Pompea, con la nascita così un nuovo colosso del settore della calza: un gruppo da 1.500 dipendenti che coprirà tutta la linea, dalla produzione del filato fino alla vendita al dettaglio. I funerali si svolgeranno domani alle ore 8.45 nella chiesa parrocchiale.

Paolo Zordan