Aggrediti senza motivo davanti al McDonald’s di Asola: feriti due ventenni. Un 16enne armato di baionetta fermato dai carabinieri

ASOLA Un’aggressione senza un apparente motivo da parte di un ragazzino di 16 anni con problemi psichici che è stato trovato in possesso di una baionetta. I carabinieri hanno ricostruito mi fatti accaduti questa notte nei pressi del parcheggio del McDonald’s di via Parma ad Asola. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 0.30, quando il 16enne si è scagliato contro altri due giovani, un 19enne e un 22enne, che erano intenti a mangiare un panino. L’aggressore veniva prontamente fermato e consegnato ai Carabinieri giunti poco dopo. I due ragazzi maggiorenni aggrediti venivano trasportati in codice verde presso l’ospedale civile di Mantova. Il ragazzo fermato veniva condotto in caserma e successivamente affidato ai genitori. Trattasi di un ragazzo con problemi psichici seguito dai servizi sociali. Il minore verrà denunciato per porto abusivo di armi in quanto trovato in possesso di una baionetta.