Allontanato da casa per violenze domestiche torna e pesta a sangue la moglie: 56enne arrestato dai carabinieri

ROVERBELLA I Carabinieri della Stazione di Roverbella, nel pomeriggio di ieri, 9 gennaio, hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento di misura cautelare con custodia in carcere emessa dal Tribunale di Mantova, a carico di un 56enne del luogo. La vicenda trae origine dalla serata del 14 agosto scorso, la vigilia di Ferragosto, quando il soggetto in questione, al culmine di una lite per futili motivi con la propria consorte convivente, alla presenza del figlio minore, procurava delle lesioni al volto della donna che era costretta a ricorrere alle cure mediche, venendo trasportata in codice giallo presso l’ospedale civile di Mantova. Da quel momento era stato attivato il cosiddetto “codice rosso”, grazie alla sinergia operativa tra i Carabinieri della stazione di Roverbella e la Procura della Repubblica di Mantova.

A carico dell’uomo il Tribunale di Mantova applicava la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Lo scorso 7 gennaio la moglie 49enne del soggetto contattava il 112 segnalando un’altra aggressione ad opera del marito. I Carabinieri intervenuti sul posto raccoglievano gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto, il quale cagionava alla moglie delle gravi lesioni al volto, al costato ed alla spalla, per poi darsi alla fuga. La vittima veniva trasportata nuovamente al Pronto Soccorso di Mantova, in codice arancione, venendo ricoverata.

Nel pomeriggio del 9 gennaio i Carabinieri di Roverbella hanno dato esecuzione alla misura di aggravamento a carico del 56enne, traendolo in arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, lesioni e maltrattamenti in famiglia. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.