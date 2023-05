Gli studenti si San Giorgio disegnano le Pigotte, le sarte le realizzano e il Comune le adotta

SAN GIORGIO BIGARELLO – Tanti bambini e genitori si sono radunati al centro culturale di Mottella per il progetto del piano per il diritto allo studio relativo all’adozione delle Pigotte di Unicef. La presidente del Comitato locale di Unicef, Cristina Reggiani ha distribuito alle classi terze un attestato di ringraziamento per la progettazione delle Pigotte, e alle volontarie del gruppo “Filos” dell’associazione “Il Girasole” per la loro realizzazione. «Un momento molto partecipato che ha visto collaborare diverse realtà del territorio: la scuola, il mondo del volontariato, l’amministrazione comunale, Unicef e le famiglie – afferma l’assessore all’Istruzione Patrizia Modena -. La presentazione del progetto, supportata anche da brevi video, ha interessato i presenti, bella la mostra delle 100 Pigotte disegnate dai bambini e grande suspence per scoprire le venti realizzate dalle “volontarie sarte”. Le Pigotte sono state adottate dal Comune alla cui cifra sono state aggiunte le offerte dei presenti, a sostegno dei progetti di Unicef». (mv)