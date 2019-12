Amici di Levata al Poma per i bimbi della pediatria

CURTATONE Se quello dei bimbi ricoverati all’ospedale Carlo Poma di Mantova sarà un Natale un po’ più sereno il merito andrà anche all’associazione Amici di Levata che anche quest’anno, come ormai da tradizione, hanno raccolto tanti e preziosi regali da donare ai piccoli degenti. Nei giorni scorsi sono stati tanti, infatti, i cittadini che hanno portato giocattoli e copertine da regalare ai bimbi: un piccolo gesto, in pieno spirito natalizio, che permetterà di dipingere un sorriso a chi questo Natale sarà costretto a trascorrerlo in ospedale.

Sabato, dunque, accompagnati da Babbo Natale ed Orso, la consegna dei tanti giochi raccolti tra allegria e gioia per un piccolo ma grande ed importante regalo. (v.g.)