Ancora 17 cuccioli da adottare, il Comune di Piubega lancia l’appello

PIUBEGA – Dei 98 cuccioli che erano stati sequestrati ancora alla fine del 2022 da una sorta di canile-lager a Piubega, ora ne rimangono solamente 17 da adottare. In realtà, come spiega la sindaca Maria Cristina Zinetti, sarebbero undici, ma nel frattempo una femmina di carlino ha partorito altri sei cuccioli che pure potranno essere adottati da qualche famiglia.

«Ormai sono pochissimi i cuccioli e i cagnolini ancora da adottare – afferma la sindaca Zinetti – e chi vuole può farsi avanti. Oltre agli undici che ancora non sono stati adottati e che provengono dal sequestro di alcuni mesi fa, ne sono rimasti sei che sono stati partoriti di recente da una femmina di carlino».

Come noto per poter adottare uno o più esemplari, è necessario prima contattare i carabinieri inviando una mail all’indirizzo 044038.001@carabinieri.it indicando i propri dati anagrafici completi comprensivi del proprio numero di cellulare. Così facendo i militari potranno eseguire alcune verifiche prima di dare il via libera all’adozione dei cuccioli che, come noto, provengono da un sequestro penale. Da allora tutti gli esemplari sono ospiti presso il canile “La cuccia e il nido” di Calvatone, che se ne sta prendendo cura da quando sono stati liberati.