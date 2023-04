Gazzo, domenica alla Foresta della Carpaneta c’è la camminata turistica

Gazzo (S.Giorgio Bigarello) – Situata nel territorio comunale di San Giorgio Bigarello e precisamente nella frazione di Gazzo, dopo il successo riscosso con la Festa di Primavera e degli Aquiloni la Foresta si prepara ad ospitare un’altra iniziativa particolarmente attesa, stavolta dedicata agli amanti della camminata: il 3° Trofeo Foresta della Carpaneta, evento ludico-motorio a passo libero aperto a tutti e omologato dal Comitato Territoriale Fiasp Mantova (Federazione Italiana Amatori Sport per tutti), in pragamma domenica 23 aprile (partenza e arrivo dal centro sportivo MC2 in via Castelbelforte a Gazzo dalle ore 08.30 alle 9). L’organizzazione è curata dal Gruppo Podistico Rino Mazzola in collaborazione con Comune, Ersaf Foreste in Lombardia, NaturaSÌ, MC2 Sport, azienda agricola biodinamica “La Decima” e “Euro Ristorazione”. Sono invitati tutte le persone interessate che vogliono passeggiare in mezzo alla natura.

I percorsi

I percorsi previsti di 6 -11,500 e 13,800 Km tracciati in gran parte nel parco porteranno i partecipanti a fare un vero e proprio giro turistico. Il contributo a sostegno dell’evento è di euro 2,50 con una maggiorazione per i non soci Fiasp di euro 0,50 e prevede servizi più dono finale offerto dall’organizzazione. Pre-iscrizione singoli e gruppi entro le ore 22 del 21 Aprile al numero 338 8838902. (m.v.)