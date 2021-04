Arrivano gli aiuti all’economia di Canneto

CANNETO- Il Comune intende promuovere il rilancio del settore economico-produttivo dell’economia locale con particolare riguardo alle attività industriali, commerciali e artigianali, stimolando e incentivando il potenziamento dell’economia locale, anche tramite l’assegnazione di incentivi economici a tutte le aziende.

Per questo l’ente locale ha partecipando al bando della Regione “Attract – Accordi per l’attrattività”, volto a favorire la riconversione industriale anche delle imprese già operanti, che volessero non solo avviare una nuova attività ma anche migliorare quella esistente. L’amministrazione comunale ha deciso di riconoscere le agevolazioni e i benefici economici previsti dalla Regione, garantendoli a tutti gli imprenditori titolari di imprese o attività, sia nuove che anche già esistenti.

A seguito dell’interessamento manifestato di recente da alcune attività produttive operanti nel territorio comunale di usufruire delle agevolazioni previste dal bando Attract, l’amministrazione guidata dal sindaco Nicolò Ficicchia ha provveduto ad attuare una prima dotazione finanziaria per la somma di 2mila e 500 euro.

«La concessione dei contributi – spiega il sindaco – sarà finalizzata a stimolare e incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico produttivo locale con particolare riguardo alle attività industriali, commerciali, artigiane; all’incremento dimensionale del tessuto produttivo e imprenditoriale complessivo, garantito dall’avvio di nuove unità produttive localizzate sul territorio comunale e alla possibilità di concedere il beneficio a tutti i soggetti che presenteranno i requisiti richiesti».

Si tratta di una misura importante, anche considerato il periodo particolarmente attualmente in corso.