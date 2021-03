Assalto alla stazione di servizio di Sermide con escavatore e furgone rubati

SERMIDE E FELONICA – Sermide e FelonicaCon escavatore e furgone rubati poco prima da una ditta di Sermide danno l’assalto ad una stazione di servizio in paese e rubano oltre 7mila euro, dopo aver sradicato dal terreno le colonnine dei dispositivi bancomat. Ma non è tutto. Sempre nella notte tra lunedì e ieri viene preso di mira anche un panificio a Quatrelle: vetrata abbattuta con un’automobile e rubati 60 euro circa in monete. Sui due episodi stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Gonzaga.

Sermide e Felonica finiscono pesantemente nel mirino dei malviventi, che colpiscono la stazione di servizio della Q8 in via Curiel a Sermide e un panificio lungo la provinciale nella frazione di Quatrelle, sul confine con la provincia di Ferrara. Non è al momento possibile stabilire se i due colpi siano stati messi a segno dalla stessa gang che magari, dopo il colpo al distributore, potrebbe essersi fermata per colpire anche al panificio. Un’ipotesi di questo tipo però sembra piuttosto remota, dal momento che appare probabile che dopo il furto con ingenti danni alla Q8, i ladri potessero essere impegnati a fuggire.

Sta di fatto che verso l’una della notte tra lunedì e ieri al 112 arriva la chiamata di un passante cha allerta di come la stazione Q8, davanti alla quale sta transitando in auto, sembri un campo di battaglia.

E al loro arrivo i carabinieri di Borgo Mantovano trovano una scena da film: al suolo, sradicati, una pompa del carburante e i resti delle colonnine del bancomat portate via dai malviventi. Nell’area della stazione di servizio un grosso escavatore, che poco prima era stato usato per strappare dal suolo i dispositivi del disitributore.

I militari danno subito avvio alle indagini. Si scopre così che l’escavatore era stato rubato poco prima dalla sede della ditta Ilmet, in via Cavour. Insieme all’escavatore era stato rubato anche un furgone Fiat Ducato sul quale i malviventi hanno poi caricato i due bancomat. Il veicolo, all’alba, è stato trovato in via Argine Valle: a bordo i due dipositivi per il pagamento svuotati dei 7mila e 300 euro che contenevano. Da notare che i ladri – è ancora da stabilire dove – prima di sparire si sono fermati a lavare gli interni del furgone con un getto a pressione da autolavaggio per cancellare (per quanto possibile) le impronte. Quando i militari hanno trovato il Ducato, nell’abitacolo era ancora presente abbondante schiuma. Possibile ad entrare in azione siano stati tre o quattro malviventi. I danni alla stazione di servizio sono molto ingenti.

Ma il colpo alla Q8 non è l’unico della notte. Nella vicina Quatrelle infatti sono intervenuti i carabinieri di Magnacavallo. Qui una gang infatti, spingendo la vetrina con un’auto senza sferrare un colpo secco e devastante, hanno abbattuto la vetrina di un panificio che è finita poi sul bancone provocando danni ingenti. Il tutto per rubare circa 60 euro in monete lasciate nel registratore di cassa.