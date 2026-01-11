Bimbo di 10 anni in bicicletta investito da un’auto in pieno centro a Canneto

CANNETO SULL’OGLIO Attimi di apprensione ieri sera a Canneto sull’Oglio per un incidente stradale avvenuto in centro nel quale è rimasto coinvolto un bambino. E’ successo in piazza Matteotti poco prima delle 19. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Castellucchio che sono intervenuti per i rilievi di legge, per cause in corso di accertamento un’auto condotta da un uomo di 57 anni ha investito un bambino di 10 anni che era in sella alla propria bicicletta. Il piccolo, sbalzato a terra, veniva soccorso sul posto dal 118 e trasportato in codice giallo non in pericolo di vita all’ospedale di Cremona.