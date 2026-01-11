Calcio 1a Categoria – La Dinamo batte il Gonzaga (1-0) nel derby

Gonzaga Alla fine la spunta la Dinamo: si risolve di misura, a favore dei biancorossi, il derby di Gonzaga, anticipo della prima di ritorno nel campionato di Prima. Sfida molto sentita da entrambe la parti e giocata al cospetto di tanti sportivi: oltre 300 quelli accorsi al Comunale. Da un lato le ambizioni della corazzata allenata da Melara e dall’altro, per gli aquilotti, la necessità di fare punti per provare a risalire la classifica. Il derby non ha deluso le aspettative: partita maschia, molto combattuta ma al contempo corretta, con un comportamento assolutamente sportivo da parte dei giocatori in campo. Bellissimo anche lo spettacolo sugli spalti. A premiare la Dinamo, il gol in apertura di Cataldo. La Dinamo ha il merito di iniziare più forte e con maggiore lucidità rispetto al Gonzaga, che dal canto suo, è uscito molto forte e ha giocato una buona seconda parte del primo tempo ed un’ottima ripresa creando diverse occasioni per pareggiare. Ma non è bastato. All’8’ azione corale della Dinamo che porta Luscietti al tiro dal limite, il suo diagonale è respinto da Pizzamiglio. Sulla respinta il più lesto è Cataldo che insacca e fa esplodere la tifoseria locale. La Dinamo macina un buon gioco, però il Gonzaga piano piano prende fiducia, reagisce e mostra determinazione. La partita si sviluppa prevalentemente a centrocampo con le formazioni che arrivano fino alla tre quarti avversaria, senza impensierire i portieri. La ripresa vede il Gonzaga determinato, coraggioso e alla ricerca del pareggio. La Dinamo gestisce il minimo vantaggio con esperienza e lucidità. Al 53′ gli aquilotti si mangiano le mani: il colpo di testa di Di Donna sfiora la traversa. Il Gonzaga poi ci riprova nel finale: dall’80′ schiaccia gli avversari nella propria area di rigore e crea almeno tre situazioni molto pericolose: Saturno, Torelli ed al 90′ Varana sfiorano il pareggio. In particolare clamorosa l’azione che porta Varana davanti alla porta, ma il difensore aquilotto manda alto sulla traversa. Questa l’ultima emozione di un derby molto bello, giocato con intensità e grinta da entrambe le formazioni. Festeggia la Dinamo che riprende la corsa nelle prime posizioni della classifica, mentre il Gonzaga resta mestamente al penultimo posto.