Basket serie C – L’Artes Mantova conferma l’ala Barrotta: “Pronti a raggiungere grandi traguardi”

Mantova L’Artes Mantova Basket mette le “ali”: Alessio Barrotta resta virgiliano per la stagione 2024/25. Classe 2001, è un prodotto del settore giovanile dello Junior Basket Curtatone, con cui disputa un campionato Eccellenza e con cui vince il campionato Under 16 Elite nel 2016/17. Al termine di quella stagione, Barrotta viene anche premiato come miglior sportivo dell’anno dal Comune di Curtatone. Nel 2017/18 inizia la sua carriera con Curtatone in serie D e contemporaneamente viene aggregato al roster degli Stings di serie A2. Nel 2018/19 viene tesserato dalla Juvi Cremona, con cui esordisce in serie B, pur continuando a giocare a Curtatone. Con la società Jbc, Barrotta rimane fino alla stagione 2022/23, prima di sposare il progetto dell’Artes Mantova Basket. L’ala si ambienta fin da subito nel gruppo biancorosso, riuscendo a emergere sin dalle prime partite come uno dei realizzatori più prolifici e chiudendo la stagione con una media di 13,1 punti in 30 gare. «La stagione appena conclusa è stata ricca di sfide e momenti emozionanti – afferma l’ala – Abbiamo lavorato duramente come squadra e abbiamo fatto grandi progressi. Ho deciso di rimanere perché credo fermamente nel progetto di questa società. L’ambiente è molto famigliare e mi sento supportato dai compagni, dallo staff tecnico e dai tifosi. Sono convinto che col nostro impegno e con la nostra determinazione potremo raggiungere traguardi ancora più importanti».