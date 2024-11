Borgo Virgilio, commozione alla presentazione del libro del dottor Franchini

BORGO VIRGILIO – Commozione e trasporto nella sala consigliare di Borgo Virgilio per la presentazione del libro Giallo Plasma del dottor Massimo Franchini. L’evento si è svolto nei giorni scorsi e la serata è risultata molto intensa emotivamente sia per l’argomento affrontato che per le letture proposte e tratte dal libro. Spezzoni che ripercorrevano casi clinici ed episodi avvenuti durante la pandemia. Nel libro il dottor Franchini permette al lettore di scoprire cosa sia il plasma iperimmune e come sia andata realmente la sperimentazione in Italia e nel mondo. E si rivolge soprattutto a chi desidera ricordare il dottor Giuseppe De Donno attraverso il racconto delle sue qualità umane e professionali. Ad arricchire il tutto ci sono stati gli intermezzi musicali di Massimo Luca, con un tale coinvolgimento tanto che il pubblico si è ritrovato a cantare alcuni dei grandi successi dell’indimenticato Lucio Battisti. La presentazione rientra tra gli eventi gratuiti e organizzati dall’amministrazione di Borgo Virgilio. (m.v.)