Maxi-rogo di piumini al Migliaretto. Via Parma chiusa per mezz’ora

MANTOVA Un maxi-rogo di piumini in zona Migliaretto sta creando forti problemi all’ingresso sud della città. Intorno alle 17 di oggi la Polizia locale ha chiuso il tratto di via Parma tra il rondò all’altezza di via Donati fino a piazzale Porta Cerese, mentre al lavoro sul posto ci sono più squadre dei vigili del fuoco. La colonna densa di fumo ha avvolto i condomini a ridosso di via Guerra e alcuni residenti sono scesi in strada con bottiglie d’acqua e annaffiatoi per spegnere piccoli focolai che continuano a divampare tra gli alberi fino al ciglio della strada. Via Parma è sytata quindi riaperta verso le 17.35.